America’s Cup | Luna Rossa pugnare | resta in acqua e si allena! Test di rimonta New Zealand torna a riposo

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021)è pugnace e tenace. Non lascia nulla al caso, non demorde, continua a lottare come un leone indomito. Implacabile e integerrimo, Team Prada Pirelli non si è fatto abbattere dalla bruciante sconfitta rimediata contro Team Newin gara-9, dopo avere interpretato un match race di livello mostruoso. Il ko subito oggi nella baia di Auckland ha messo l’equipaggio italiano con le spalle al muro: si trova sotto 3-6 e ha bisogno di vincere quattro gare di fila per conquistare laCup, mentre ai Kiwi basta soltanto un successo per difendere il trofeo sportivo più antico del mondo. Il morale non è di certo dei migliori, masa che può ribaltare la situazione e lo si è visto dopo che il commissario Iain Murray aveva deciso di rinviare gara-10 a causa ...