America's Cup, Luna Rossa-New Zealand: posticipata gara-9. Vento instabile, si attende la brezza giusta (Di martedì 16 marzo 2021) Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) soffia un Vento leggerissimo e la partenza della gara-9 della America's Cup è stata posticipata. Affinché una regata prenda il via è necessario che soffi una brezza di almeno 6,5 nodi per almeno cinque minuti consecutivi, nello specifico tra -9? e i -4? dallo start. Per il momento nel Golfo di Hauraki c'è un Vento instabile, dunque siamo lontani dalle condizioni necessarie per potersi dare battaglia in acqua. L'eVento è rinviato a oltranza, fino a quando non avremo il Vento previsto dal regolamento. Le previsioni meteo parlano di una possibile brezza di 9-13 nodi proveniente da sud-est che si dovrebbe alzare nel corso della giornata, ma non si sa ancora se e quando riuscirà a ...

