America’s Cup | Luna Rossa-New Zealand | posticipata gara-9 Poco vento | si attende la brezza giusta

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) soffia unleggerissimo e la partenza della-9 dellaCup è stata. Affinché una regata prenda il via è necessario che soffi unadi almeno 6,5 nodi per almeno cinque minuti consecutivi, nello specifico tra -9? e i -4? dallo start. Per il momento nel Golfo di Hauraki si è addirittura fermi a 2-3 nodi, dunque siamo ben lontani dalle condizioni necessarie per potersi dare battaglia in acqua. L’eè rinviato a oltranza, fino a quando non avremo ilprevisto dal regolamento. Le previsioni meteo parlano di una possibiledi 9-13 nodi proveniente da sud-est che si dovrebbe alzare nel corso della giornata, ma non si sa ancora se e quando riuscirà a entrare nel Golfo di ...