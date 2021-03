America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: gare 9 e 10 a rischio per poco vento. Scelto il campo di regata C (Di martedì 16 marzo 2021) Stanotte, a partire dalle ore 04.00 italiane, si disputeranno gara-9 e gara-10 della America’s Cup. Il confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand potrebbe essere vicino alla conclusione: si riparte dal punteggio di 5-3 in favore dei Kiwi, dopo le due vittorie ottenute dal Defender. Le prossime due regate saranno estremamente importanti ai fini del risultato finale: chi vince sette gare conquista la Vecchia Brocca e dunque Peter Burling e compagni potrebbero fare festa. Il commissario di regata Iain Murray ha deciso che i testa a testa di questa notte andranno in scena sul campo di regata C, ovvero quello vicino al porto nella baia di Auckland. Dopo aver utiliizzato solo gli esterni A ed E, si va sul centrale per offrire lo show al pubbliico: i padroni ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Stanotte, a partire dalle ore 04.00 italiane, si disputeranno gara-9 e gara-10 dellaCup. Il confronto trae Team Newpotrebbe essere vicino alla conclusione: si riparte dal punteggio di 5-3 in favore dei Kiwi, dopo le due vittorie ottenute dal Defender. Le prossime due regate saranno estremamente importanti ai fini del risultato finale: chi vince setteconquista la Vecchia Brocca e dunque Peter Burling e compagni potrebbero fare festa. Il commissario diIain Murray ha deciso che i testa a testa di questa notte andranno in scena suldiC, ovvero quello vicino al porto nella baia di Auckland. Dopo aver utiliizzato solo gli esterni A ed E, si va sul centrale per offrire lo show al pubbliico: i padroni ...

