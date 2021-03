America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-6: le pagelle di oggi. Agli italiani non basta regatare meglio (Di martedì 16 marzo 2021) Regata a dir poco entusiasmante ed elettrizzante con un epilogo purtroppo amaro, per Luna Rossa, la gara-9 andata in scena ad Auckland nella notte italiana contro Emirates Team New Zealand. I padroni di casa, grazie al successo odierno, si portano sul 6-3 nella serie finale e sono quindi ad un solo punto dalla conquista della Coppa America. Rinviata a domani gara-10 per vento irregolare. Di seguito le pagelle della quinta giornata di gara della America’s Cup 2021. pagelle QUINTA GIORNATA America’s CUP 2021 Luna Rossa: 9. Quest’oggi non ci sono rimpianti. Il Team Prada Pirelli ha disputato un match race fantastico, vincendo la partenza e resistendo strenuamente ai tentativi di attacco neozelandesi fino al quinto leg con ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Regata a dir poco entusiasmante ed elettrizzante con un epilogo purtroppo amaro, per, la gara-9 andata in scena ad Auckland nella notte italiana contro Emirates Team New. I padroni di casa, grazie al successo odierno, si portano sul 6-3 nella serie finale e sono quindi ad un solo punto dalla conquista della Coppa America. Rinviata a domani gara-10 per vento irregolare. Di seguito ledella quinta giornata di gara dellaCup 2021.QUINTA GIORNATACUP 2021: 9. Quest’non ci sono rimpianti. Il Team Prada Pirelli ha disputato un match race fantastico, vincendo la partenza e resistendo strenuamente ai tentativi di attacco neozelandesi fino al quinto leg con ...

