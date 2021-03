America's Cup: Luna Rossa - Emirates Team New Zealand 3 - 6 (Di martedì 16 marzo 2021) NON DISPUTATA LA 10 REGATA PER VENTO INSTABILE. ETNZ VINCE LA 9 REGATA CON TANTA FORTUNA PER UN SALTO DI VENTO DI 20 GRADI SULL'ULTIMO LATO DI BOLINA. GLI ITALIANI SONO A CREDITO CON LA FORTUNA. Ottima performance per il Team di Luna Rossa, che ha dominato e tenuto testa ai neozelandesi per quasi tutta la regata, con buone scelte e delle buonissime conduzioni della barca. I kiwi vincono per un grosso colpo di fortuna sull'ultimo lato di bolina per una rotazione a destra del vento di circa 20 gradi che le permette di superare gli italiani di Luna Rossa, sul campo di regata "C".Insomma un ulteriore beffa dopo quella dell'ottava regata che permette ai Neozelandesi di allungare sul punteggio. Stanotte si disputerà, salvo imprevisti, sul campo di regata "A" altre due regate che Luna ... Leggi su velaac (Di martedì 16 marzo 2021) NON DISPUTATA LA 10 REGATA PER VENTO INSTABILE. ETNZ VINCE LA 9 REGATA CON TANTA FORTUNA PER UN SALTO DI VENTO DI 20 GRADI SULL'ULTIMO LATO DI BOLINA. GLI ITALIANI SONO A CREDITO CON LA FORTUNA. Ottima performance per ildi, che ha dominato e tenuto testa ai neozelandesi per quasi tutta la regata, con buone scelte e delle buonissime conduzioni della barca. I kiwi vincono per un grosso colpo di fortuna sull'ultimo lato di bolina per una rotazione a destra del vento di circa 20 gradi che le permette di superare gli italiani di, sul campo di regata "C".Insomma un ulteriore beffa dopo quella dell'ottava regata che permette ai Neozelandesi di allungare sul punteggio. Stanotte si disputerà, salvo imprevisti, sul campo di regata "A" altre due regate che...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - zazoomblog : America’s Cup Luna Rossa si aggrappa a James Spithill. New Zealand si ricorda del 2013… - #America’s #Rossa… - News_24it : 6 – 3 per New Zeeland al termine della nona regata delle 13 in programma per l’assegnazione della America's Cup 202… -