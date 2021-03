America’s Cup, Luna Rossa dà l’anima, ma New Zealand sceglie il lato giusto e si porta sul 6-3 (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa ha fatto sognare e ha dato vita alla più bella regata degli ultimi trent’anni di America’s Cup, è stata assoluta protagonista di un match race che verrà consegnato alla storia per intensità agonistica e tecnica. Le due barche sono state sempre a stretto contatto, si sono sorpassate più volte, il testa a testa è stato palpitante. Purtroppo Team Prada Pirelli ha dovuto cedere, proprio sul finire di una gara-9 davvero da cuore in gola. Dopo aver seriamente messo in difficoltà Team New Zealand ed avere accarezzato il successo, l’equipaggio italiano perde la posizione di testa a metà dell’ultimo tratto di bolina e i Kiwi possono sfoderare tutta la loro proverbiale velocità di punta. Luna Rossa è ora con le spalle al muro. James Spithill, Francesco Bruni e compagni si trovano ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)ha fatto sognare e ha dato vita alla più bella regata degli ultimi trent’anni diCup, è stata assoluta protagonista di un match race che verrà consegnato alla storia per intensità agonistica e tecnica. Le due barche sono state sempre a stretto contatto, si sono sorpassate più volte, il testa a testa è stato palpitante. Purtroppo Team Prada Pirelli ha dovuto cedere, proprio sul finire di una gara-9 davvero da cuore in gola. Dopo aver seriamente messo in difficoltà Team Newed avere accarezzato il successo, l’equipaggio italiano perde la posizione di testa a metà dell’ultimo tratto di bolina e i Kiwi possono sfoderare tutta la loro proverbiale velocità di punta.è ora con le spalle al muro. James Spithill, Francesco Bruni e compagni si trovano ...

