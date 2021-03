America’s Cup, Luna Rossa appesa a un filo: New Zealand vince ancora (Di martedì 16 marzo 2021) . Nella notte si è disputata una sola regata visto l’annullamento della seconda per mancanza di vento La fortuna nelle ultime due notti sembra aver voltato le spalle a Luna Rossa e al Team Prada. L’imbarcazione italiana è stata sconfitta da New Zealand con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 marzo 2021) . Nella notte si è disputata una sola regata visto l’annullamento della seconda per mancanza di vento La fortuna nelle ultime due notti sembra aver voltato le spalle ae al Team Prada. L’imbarcazione italiana è stata sconfitta da Newcon L'articolo proviene da Inews.it.

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto della… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Luna Rossa perde, poi il rinvio: New Zealand a un punto dall'America's Cup -

