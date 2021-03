America’s Cup, in Nuova Zelanda sono certi: “Luna Rossa è morta, prepariamo lo champagne” (Di martedì 16 marzo 2021) “Rimettiamo lo champagne nel ghiaccio”, perché “Luna Rossa è morta”. Inizia così un pezzo di Michael Burgess sul New Zealand Herald, in cui il giornalista e scrittore sportivo che collabora con la testata di Auckland spiega ai lettori perché la “conoscenza locale” del timoniere di Te Rehutai, Peter Burling, “si è dimostrata fondamentale per l’epica vittoria” del team neozelandese nella regata numero 9 della Coppa America. Per Burgess la vittoria “è vicina, ma non ancora”. Questa notte la regata 10 che potrebbe chiudere i giochi, anche se Luna Rossa non ha nessuna intenzione di arrendersi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) “Rimettiamo lonel ghiaccio”, perché “”. Inizia così un pezzo di Michael Burgess sul New Zealand Herald, in cui il giornalista e scrittore sportivo che collabora con la testata di Auckland spiega ai lettori perché la “conoscenza locale” del timoniere di Te Rehutai, Peter Burling, “si è dimostrata fondamentale per l’epica vittoria” del team neozelandese nella regata numero 9 della Coppa America. Per Burgess la vittoria “è vicina, ma non ancora”. Questa notte la regata 10 che potrebbe chiudere i giochi, anche senon ha nessuna intenzione di arrendersi. SportFace.

