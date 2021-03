America’s Cup, i Kiwi vincono l’unica regata di giornata: 6-3 su Luna Rossa (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa dimostra di essere un challenger molto competitivo, nonostante la giornata di oggi abbia portato Te Rehutai ad un solo punto dalla conquista dell’America’s Cup. Gara-9 è certamente la più tirata di tutte quelle andate in scena finora. Allo start l’imbarcazione italiana e quella neozelandese sono sostanzialmente pari, poi il guizzo di Luna Rossa, che allunga nel primo lato di bolina e passa un secondo prima degli avversari alla boa. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa dimostra di essere un challenger molto competitivo, nonostante la giornata di oggi abbia portato Te Rehutai ad un solo punto dalla conquista dell’America’s Cup. Gara-9 è certamente la più tirata di tutte quelle andate in scena finora. Allo start l’imbarcazione italiana e quella neozelandese sono sostanzialmente pari, poi il guizzo di Luna Rossa, che allunga nel primo lato di bolina e passa un secondo prima degli avversari alla boa.

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - TerrinoniL : America's Cup, Luna Rossa ancora tradita dal vento, match point per New Zealand alle 4 di mattina - sportli26181512 : Luna Rossa, incrocio spettacolare con New Zealand in Gara 9 di America's Cup. VIDEO: Gara 9 sarà ricordata nei libr… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog