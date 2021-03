America’s Cup | “Fuori i coltelli e a tutto gas” Luna Rossa suona la carica per la rimonta

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) “Torneremo domani alle 16.15 locali (le 04.15 italiane, ndr.) con ie il piede sull’acceleratore“. Questo è il messaggio cheha lanciato sui suoi profili social al termine della giornata odierna diCup. Team Prada Pirelli ha purtroppo perso gara-9 in maniera rocambolesca, dopo avere regalato grandissimo spettacolo, e ora si trova sotto per 3-6 contro Team New Zealand nel match race che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. L’equipaggio italiano non molla e ci crede, sa che non può più sbagliare: servono 4 vittorie consecutive per strappare la Vecchia Brocca al Defender, bisognerà scendere in acqua a partire da domani con la convinzione di poterci riuscire. Racing abandoned for today; we’ll be back tomorrow at 4:15 pm local time with our knives ...