America’s Cup, Francesco Bruni: “Un errore il lato sinistro. Io e Sibello ci credevamo” (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa ha lottato con le unghie e con i denti, ha cercato di spingersi oltre i propri limiti, senza riuscire tuttavia ad avere la meglio di Emirates Team New Zealand in gara-9 dell’America’s Cup. I Defender godono ora di un vantaggio importante in classifica (6-3) e domani avranno due occasioni per chiudere la contesa ed aggiudicarsi il trofeo per la quarta volta nella loro storia dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. Una regata entusiasmante, in cui le due contendenti si sono sorpassate a più riprese. Luna Rossa ha mantenuto a lungo il comando delle operazioni. Il momento chiave si è materializzato sul finire del terzo ed ultimo lato di bolina. Qui il Team Prada Pirelli ha scelto di navigare verso il boundary di sinistra, mentre i Kiwi si sono diretti verso destra, trovando una pressione maggiore e riuscendo in pochi secondi a mettere la prua ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa ha lottato con le unghie e con i denti, ha cercato di spingersi oltre i propri limiti, senza riuscire tuttavia ad avere la meglio di Emirates Team New Zealand in gara-9 dell’Cup. I Defender godono ora di un vantaggio importante in classifica (6-3) e domani avranno due occasioni per chiudere la contesa ed aggiudicarsi il trofeo per la quarta volta nella loro storia dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. Una regata entusiasmante, in cui le due contendenti si sono sorpassate a più riprese. Luna Rossa ha mantenuto a lungo il comando delle operazioni. Il momento chiave si è materializzato sul finire del terzo ed ultimodi bolina. Qui il Team Prada Pirelli ha scelto di navigare verso il boundary di sinistra, mentre i Kiwi si sono diretti verso destra, trovando una pressione maggiore e riuscendo in pochi secondi a mettere la prua ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - CosedaMondo : @gippu1 @esquireitalia Ancora tutte vive le decine di migliaia di persone del pubblico di America's Cup in Auckland… - SailBiz_it : ?? Nuovo Podcast! 'SAILBIZ America's Cup 2021 sesta giornata Luna Rossa una strepitosa regata ma non sufficiente' su… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog