Ambiente | von der Leyen | “Nell’ Ue proteggeremo almeno 30% terra e mare

"Vorrei essere molto chiara: quando perdiamo delle foreste, non perdiamo solo spazi verdi e habitat naturale. Perdiamo anche un alleato chiave nella nostra lotta al cambiamento climatico. Ecco perché l'Ue presenterà presto un quadro giuridico per il ripristino di ecosistemi in salute. Ecco perché proteggeremo almeno il 30% delle terre e dei mari Nell'Ue". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo da Bruxelles in videconferenza al Berlin Energy Transition Dialogue 2021.

