Amadeus svela perché ha chiamato 26 big giovani ed a quanto ammontano gli introiti pubblicitari del Festival

Leggi su biccy

(Di martedì 16 marzo 2021)a Il Fatto Quotidiano ha rilasciato una lunghissima intervista conclusiva sulla sua seconda esperienza aldi Sanremo, terminata con la vittoria dei Maneskin. Dopo aver annunciato che anche Madonna era stata contattata come ospite d’onore,ha confessato come mai ha scelto di chiamare ben 26 cantanti in gara: “Quando mi è stato chiesto di fare Sanremo due anni fa il mio pensiero è andato alla musica Mi capitava di vedere nomi alche duravano dieci giorni. Per me Sanremo deve essere lo specchio di quello che si ascolta, senza dimenticare qualche elemento storico ma solohanno pezzi forti, nondevono esserci per forza.” “26? Ho voluto aiutare un settore fermo, ho scelto di rispondere alle richieste di aiuto. Il ...