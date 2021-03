Ama | Politi | salvaguardia diritto al lavoro è prioritaria

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Ieri durante la riunione al tavolo aziendale di Ama, purtroppo i lavoratori si sono trovati di fronte ad una totale chiusura dell’Amministratore Unico.” “Dopo i duecento lavoratori che hanno perso ilnel 2020, eccone altri centocinquanta che lo perderanno nel 2021. Sono i dipendenti in appalto che, come da Contratto Nazionale hannoa ricevere lo stesso trattamento previsto nel contratto di settore per i dipendenti Ama.” “Ma a quanto pare, per far tornare i conti l’Amministrazione ha deciso di non confrontarsi con i lavoratori e procedere senza alcuna tutela occupazionale nei confronti dei dipendenti delle ditte in appalto.” “Alla luce di quanto sin qui accaduto in Ama, dalle fortune distribuite a pochi, ai disagi inflitti alla comunita’ lavoratrice, chiediamo che si rivedano le decisioni fin qui prese e si provveda ad aprire un ...