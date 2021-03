Altro che Giochi! Mitt Romney invoca il boicottaggio di Pechino 2022 (Di martedì 16 marzo 2021) Boicottare economicamente e diplomaticamente le Olimpiadi Invernali che si terranno a Pechino nel febbraio 2022. La proposta arriva dal senatore Mitt Romney, che prima di essere governatore del Massachusetts, candidato presidenziale del Partito repubblicano nel 2012 contro il democratico Barack Obama e uno dei più accesi critici “interni” di Donald Trump, era stato a capo del Comitato olimpico dei Giochi di Salt Like City del 2002. “Vietare ai nostri atleti di gareggiare in Cina è la risposta facile, ma sbagliata”, ha scritto il senatore Romney sul New York Times. “I nostri atleti si sono allenati per tutta la vita per questa competizione e si sono preparati per essere al massimo nel 2022. La risposta giusta è un boicottaggio economico e diplomatico delle Olimpiadi di ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Boicottare economicamente e diplomaticamente le Olimpiadi Invernali che si terranno anel febbraio. La proposta arriva dal senatore, che prima di essere governatore del Massachusetts, candidato presidenziale del Partito repubblicano nel 2012 contro il democratico Barack Obama e uno dei più accesi critici “interni” di Donald Trump, era stato a capo del Comitato olimpico dei Giochi di Salt Like City del 2002. “Vietare ai nostri atleti di gareggiare in Cina è la risposta facile, ma sbagliata”, ha scritto il senatoresul New York Times. “I nostri atleti si sono allenati per tutta la vita per questa competizione e si sono preparati per essere al massimo nel. La risposta giusta è uneconomico e diplomatico delle Olimpiadi di ...

