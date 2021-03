Altri dettagli sulla morte di Losito: spunta una polizza da 300mila euro (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Parallela all'indagine per istigazione al suicidio di Teodosio Losito c'è una causa per una polizza sulla vita da 300mila euro Le parole di Rosalinda Cannavò, entrata Adua Del Vesco al Gf Vip, durante le prime settimane di permanenza nella Casa hanno dato il via alla procura di Roma per l'apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio nei confronti di Teodosio Losito. L'attrice ed ex gieffina è stata ascoltata pochi giorni fa dai giudici di piazzale Clodio, così come è stato chiamato anche Gabriel Garko, anche lui parte della società di produzione Ares al centro dell'indagine. L'indagine è stata aperta a seguito della denuncia dei familiari di Teodosio Losito e mira ad accertare se ci siano state davvero pressioni tali da portare ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Parallela all'indagine per istigazione al suicidio di Teodosioc'è una causa per unavita daLe parole di Rosalinda Cannavò, entrata Adua Del Vesco al Gf Vip, durante le prime settimane di permanenza nella Casa hanno dato il via alla procura di Roma per l'apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio nei confronti di Teodosio. L'attrice ed ex gieffina è stata ascoltata pochi giorni fa dai giudici di piazzale Clodio, così come è stato chiamato anche Gabriel Garko, anche lui parte della società di produzione Ares al centro dell'indagine. L'indagine è stata aperta a seguito della denuncia dei familiari di Teodosioe mira ad accertare se ci siano state davvero pressioni tali da portare ...

