alto_adige : Parla il primario dell'emergenza Covid: 'Polmoniti mai così aggressive' - alto_adige : Caso AstraZeneca, Speranza incontra i ministri europei - CorriereQ : Alto Adige: figlia carabiniere ucciso incontra ex terrorista - AnsaTrentinoAA : Alto Adige: figlia carabinieri ucciso incontra ex terrorista. Documentario sul primo incontro 56 anni dopo l'imbosc… - alto_adige : L'incontro tra la figlia del carabiniere ucciso e l'ex terrorista, 56 anni dopo l'agguato -

"Che non succeda mai più". E' questo lo scopo che ha spinto Dina Tiralongo, figlia del carabinieri Giuseppe Tiralongo ucciso nel 1964 durante un'imboscata davanti alla caserma di Selva dei Mulini, ad ...E spesso penso che forse vedere questa distesa di letti potrebbe far comprendere agli scettici cosa sta accadendo in. In troppi non l'hanno ancora capito. I familiari dei pazienti quando ...