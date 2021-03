Allerta alimentare | carne ritirata dalla vendita per rischio microbiologico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare

INRAN

...per evitare che il vento possanuovi focolai. Sul posto è presente anche il vice sindaco di Sesto Calende, Edoardo Favaron. Regione Lombardia ha da poco diramato un'ulterioremeteo ......decenni abbiamo assistito ad un radicale cambiamento nei processi di produzione agro -, ... che oggi si sono drammaticamente ridotte, lasciando il sistema in uno stato di perenne. In ...Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dalla vendita di una preparazione di carne per presenza escherichia coli. Ecco tutti i dettagli ...Cozze contaminate da Escherichia Coli, il Rasff ha emanato un provvedimento che imposto il ritiro dal commercio di una partita di cozze ...