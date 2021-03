Alitalia, Vestager: “Approccio costruttivo, spero esito positivo” (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “La cosa più importante è che l’ottima cooperazione con il Governo italiano continui. Ho avuto un colloquio molto costruttivo con i tre ministeri dieci giorni fa e allo stesso tempo molto lavoro tecnico è stato effettuato. Quindi naturalmente la nostra speranza è che si raggiunga un risultato positivo in un tempo relativamente breve”. Lo ha detto la Vicepresidente della Commissione UE e Commissaria della concorrenza, Margrethe Vestager, intervistata a Rainews24, che riconosce all’esecutivo italiano un “Approccio costruttivo“. Esclude la cessione diretta di parti di Alitalia? “La ragione per cui siamo qui – risponde Vestager – è che Alitalia faceva gravi perdite prima della crisi del Covid e ha avuto tanti aiuti. Ed è per questo che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – “La cosa più importante è che l’ottima cooperazione con il Governo italiano continui. Ho avuto un colloquio moltocon i tre ministeri dieci giorni fa e allo stesso tempo molto lavoro tecnico è stato effettuato. Quindi naturalmente la nostra speranza è che si raggiunga un risultatoin un tempo relativamente breve”. Lo ha detto la Vicepresidente della Commissione UE e Commissaria della concorrenza, Margrethe, intervistata a Rainews24, che riconosce all’esecutivo italiano un ““. Esclude la cessione diretta di parti di? “La ragione per cui siamo qui – risponde– è chefaceva gravi perdite prima della crisi del Covid e ha avuto tanti aiuti. Ed è per questo che ...

Advertising

RaiNews : '#Alitalia era in gravi perdite anche prima della crisi legata alla pandemia e ha avuto molti aiuti. Una nuova azie… - f64klicso : RT @RaiNews: '#Alitalia era in gravi perdite anche prima della crisi legata alla pandemia e ha avuto molti aiuti. Una nuova azienda deve av… - Gengiskan73 : Su Mario Draghi ci sono 'grandi aspettative'. Te pareva - aless_marchetti : Sui #vaccini #Vestager @RaiNews : stiamo pensando a un passaporto vaccinale per poter far ripartire il turismo. Su… - RaiStudio24 : RT @RaiNews: Caso #Astrazeneca e dossier #Alitalia, domande e risposte. Ecco l'intervista integrale di @RaiStudio24 alla commissaria europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Vestager Alitalia, Vestager: "Approccio costruttivo, spero esito positivo" Esclude la cessione diretta di parti di Alitalia? "La ragione per cui siamo qui - risponde Vestager - è che Alitalia faceva gravi perdite prima della crisi del Covid e ha avuto tanti aiuti. Ed è per ...

Vestager sullo stop ad AstraZeneca: 'Giusto essere sicuri su tutti i vaccini' Per la Commissaria alla Concorrenza oggi nuovo confronto con il governo italiano per la vicenda Alitalia. Finora una 'collaborazione ottima, spero ci sarà presto un risultato ...

Alitalia, Vestager: "Approccio costruttivo, spero esito positivo" Borsa Italiana Alitalia, Vestager: "Approccio costruttivo, spero esito positivo" (Teleborsa) - "La cosa più importante è che l'ottima cooperazione con il Governo italiano continui. Ho avuto un colloquio molto costruttivo con i tre ministeri dieci giorni fa e allo stesso tempo molt ...

Vestager sullo stop ad AstraZeneca: “Giusto essere sicuri su tutti i vaccini” Per la Commissaria alla Concorrenza oggi nuovo confronto con il governo italiano per la vicenda Alitalia. Finora una "collaborazione ottima, spero ci sarà presto un risultato positivo" ...

Esclude la cessione diretta di parti di? "La ragione per cui siamo qui - risponde- è chefaceva gravi perdite prima della crisi del Covid e ha avuto tanti aiuti. Ed è per ...Per la Commissaria alla Concorrenza oggi nuovo confronto con il governo italiano per la vicenda. Finora una 'collaborazione ottima, spero ci sarà presto un risultato ...(Teleborsa) - "La cosa più importante è che l'ottima cooperazione con il Governo italiano continui. Ho avuto un colloquio molto costruttivo con i tre ministeri dieci giorni fa e allo stesso tempo molt ...Per la Commissaria alla Concorrenza oggi nuovo confronto con il governo italiano per la vicenda Alitalia. Finora una "collaborazione ottima, spero ci sarà presto un risultato positivo" ...