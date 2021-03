Alitalia | secondo incontro Mise-Mims-MEF con Vestager | colloquio costruttivo

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Un“cordiale e”. Così ililin videoconferenza sutra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethee i Ministri dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. “Le parti hanno riconosciuto i progressi compiuti sul piano industriale di Ita Spa e hanno ribadito la volontà comune di giungere alla definizione di una soluzione equilibrata in tempi brevi – si legge in una nota del ministero – l’obiettivo, che richiede una forte accelerazione nei lavori ed un approccio pragmatico, continua ad essere quello di far diventare Ita Spa operativa il ...

Un colloquio "cordiale e costruttivo". Così il Mise ilincontro in videoconferenza sutra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri dell'Economia e delle Finanze, Daniele ...Cosi' una nota dopo ilincontro, in videoconferenza, sul dossiertra la vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e i ministri dell'...I lavori tecnici proseguiranno in vista di una nuova riunione la prossima settimana. Mise: obiettivo è avere Ita operativa prima della stagione estiva.(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Oggi in videoconferenza il secondo incontro sul dossier Alitalia tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri ...