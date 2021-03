(Di martedì 16 marzo 2021)(crediti,)Dai giornali ai social media, dalle piattaforme video alle reti pubblicitarie: è l’impero mediatico diche ora ilintende ridimensionare. I vertici di Pechino hanno chiesto alla holding fondata da Jack Ma di liberarsi delle proprietà nel settore della comunicazione, preoccupata della ingombrante presenza del gigante tech tra gli attori capaci di influenzare la pubblica opinione del paese. Non è ancora chiaro a cosa dovrà rinunciare, ma tra i vessilli più blasonati del suo apparato c’è quello del South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong in lingua inglese, la cui storia risale all’epoca coloniale britannica, acquistato nel 2015 e posseduto al 100%. Gli interessi della tech company di Hangzhou spaziano anche in altri ...

Advertising

antocalderone : Alibaba è finita di nuovo nel mirino del governo cinese -

Ultime Notizie dalla rete : Alibaba finita

Wired.it

...nel mirino dell'Antitrust cinese. Il governo di Pechino ha messo infatti sotto pressione Tencent, per cui si prospetta un destino analogo a quello di Ant, la fintech del fondatore di...Più difficle, invece, un maggiore coinvolgimento di, dato che il gruppo fondato da Jack ma è in una fase di estrema difficoltà,sotto la pressione delle autorità antitrust cinese con ...Dai giornali ai social media, il governo cinese chiede alla compagnia di Jack Ma di ridimensionare le sue proprietà nel mondo della comunicazione ...Tencent Holdings, tra i giganti tech cinesi, ha superato Alibaba Group Holding per quanto riguarda gli investimenti in startup nel 2020. Lo afferma oggi il Nikkei ...