Aldo Moro | 43 anni fa il rapimento e la strage in via Fani

(Di martedì 16 marzo 2021) Il 16 marzo è l’versario delladi viae deldel leader della Democrazia Cristiana,. In occasione della 43esima ricorrenza il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori nel luogo dell’agguato. Central Press/Getty ImagesOggi ricorre il 43esimoversario deldie delladi via Mario, a Roma, ad opera delle Brigate Rosse. Era la mattina del 16 marzo 1978, giorno di presentazione del nuovo governo Andreotti. Mentre il leader della Democrazia Cristiana si recava dalla sua abitazione alla Camera dei deputati a bordo di una Fiat 130, poco dopo le 9 il commando armato dei terroristi riuscì ...

virginiaraggi : Il 16 marzo 1978 Aldo Moro veniva rapito e cinque uomini della sua scorta uccisi. Fu un giorno tragico per la nostr… - Agenzia_Ansa : Il 16 marzo 1978 veniva rapito il presidente della DC #AldoMoro e trucidata la sua scorta: Oreste Leonardi, Domenic… - _Carabinieri_ : Ore 9.28 del #16marzo 1978: l’On. Aldo Moro viene rapito. Nell’agguato, trucidata la scorta: due #Carabinieri, il M… - enrdar1 : @Quirinale Aldo Moro un Gigante della politica ???? - Giusepp72781289 : RT @virginiaraggi: Il 16 marzo 1978 Aldo Moro veniva rapito e cinque uomini della sua scorta uccisi. Fu un giorno tragico per la nostra sto… -

Quel giorno, uno degli atti più crudeli delle Brigate Rosse: il rapimento die la strage di via Fani. Il presidente della Democrazia Cristiana venne portato via, cinque agenti della scorta ...Difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere, statista insigne, presidente della ...16 marzo 1978: in via Mario Fani i brigatisti rossi rapiscono il presidente della Dc Aldo Moro. Quella mattina Moro avrebbe dovuto partecipare al dibattito sulla fiducia al quarto governo Andreotti.Il 16 marzo è l'anniversario della strage di via Fani e del rapimento del leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.