Al via Donizetti Education: la musica per la scuola ai tempi della DAD (Di martedì 16 marzo 2021) Imparare viaggiando con la fantasia e con le emozioni. È possibile farlo solo con la musica. Anche a scuola. Così nasce “Donizetti Education. Digital Experience”, iniziativa – completamente gratuita – promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti e dal festival Donizetti Opera per le scuole di Bergamo e provincia, pensata per non lasciare soli i docenti e studenti in questo difficile periodo di didattica a distanza. Non ci si può spostare, non si può andare a teatro, si fa scuola davanti a uno schermo. Non è facile, ma la musica e l’arte possono aiutare. In attesa di poter vedere il teatro dal vivo, dal 6 aprile gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori potranno scoprire in digital experience il nuovo Teatro ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) Imparare viaggiando con la fantasia e con le emozioni. È possibile farlo solo con la. Anche a. Così nasce “. Digital Experience”, iniziativa – completamente gratuita – promossa dalla Fondazione Teatroe dal festivalOpera per le scuole di Bergamo e provincia, pensata per non lasciare soli i docenti e studenti in questo difficile periodo di didattica a distanza. Non ci si può spostare, non si può andare a teatro, si fadavanti a uno schermo. Non è facile, ma lae l’arte possono aiutare. In attesa di poter vedere il teatro dal vivo, dal 6 aprile gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori potranno scoprire in digital experience il nuovo Teatro ...

