Akash Kumar in coppia con ex di Uomini e Donne? Spuntano due nomi

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 16 marzo 2021)è approdato in Honduras da single? A quanto pare il cuore del bel modello dagli occhi di ghiaccio, naufrago all’Isola dei Famosi e che ha già avuto il primo battibecco con l’opinionista Tommaso Zorzi nella puntata di esordio, batterebbe per una donna con un passato in quel di. Peccato però... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.