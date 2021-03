Akash ha mentito! Nel suo cuore c’è una famosa tronista

(Di martedì 16 marzo 2021) All’interno della puntata di “Casa Chi”, in onda sul canale @chimagazine.it quest’oggi dalle 19.30, durante l’intervista a Iva Zanicchi è venuto fuori il primo scoop legato alla nuova edizione del l’ “Isola dei famosi. Il concorrente dagli occhi “fatati”Kumar ha dichiarato che il suo sbarco nel programma nasce post una relazione finita male con la sua ex, dopo sette anni d’amore. In realtà durante “Chi – Magazine” è venuta fuori una nuova verità., ha mentito sulla sua storia perché nel suoc’era o c’è una ragazza speciale e molto nota. Lei è l’examatissima Giovanna Abate. LEGGI ANCHE >>> Ares-gate: gli strani incidenti che hanno colpito Garko e Morra, vivi per miracolo I due hanno trascorso il Capodanno insieme e non hanno mai smesso di messaggiarsi, nemmeno poco prima della ...

, dopo aver, si è scusato per non aver dichiarato sin da subito di aver usato in passato un nome d'arte. Il motivo? Aveva paura di essere discriminato svelando le sue origini indiane. ......lavora come modello e sta studiando recitazione. Ha partecipato a Ballando con le Stelle, ed è finito al centro delle polemiche per averriguardo la sua identità. Aveva infatti preso ...Akash Kumar è un bellissimo modello famoso per i suoi occhi color ghiaccio che sbarcherà all'Isola dei Famosi. Ecco tutto ciò che sappiamo ...riparte il 15 marzo il reality L'isola dei famosi, che conta ben dodici edizioni. Alla guida del programma su Canale 5 Ilary Blasi ...