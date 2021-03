Agostino Miozzo manda in soffitta il comitato tecnico scientifico nominato dai grillini (Di martedì 16 marzo 2021) Il Governo Draghi sta cancellando progressivamente le strutture fallimentari volute dai grillini per gestire l’emergenza pandemica. Un altro passo importante è stato l’addio di Agostino Miozzo che non è più il coordinatore del comitato tecnico-scientifico. Ora è consulente del ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi. In due interviste, rilasciate a Corriere della Sera e a Repubblica, spiega il perché bisogna cambiare. “Il Cts ha esaurito il suo motivo di essere” dice a Repubblica, “ha lavorato bene, con coraggio, per 13 mesi. Possiamo dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare ha contribuito a salvare questo Paese, ma adesso non serve più”. Questo soprattutto perché “nell’ultimo mese e mezzo è cambiata l’amministrazione pubblica – spiega Miozzo – ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 marzo 2021) Il Governo Draghi sta cancellando progressivamente le strutture fallimentari volute daiper gestire l’emergenza pandemica. Un altro passo importante è stato l’addio diche non è più il coordinatore del. Ora è consulente del ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi. In due interviste, rilasciate a Corriere della Sera e a Repubblica, spiega il perché bisogna cambiare. “Il Cts ha esaurito il suo motivo di essere” dice a Repubblica, “ha lavorato bene, con coraggio, per 13 mesi. Possiamo dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare ha contribuito a salvare questo Paese, ma adesso non serve più”. Questo soprattutto perché “nell’ultimo mese e mezzo è cambiata l’amministrazione pubblica – spiega– ...

