Agnocasto per alleviare la sindrome premestruale e altri benefici

(Di martedì 16 marzo 2021) Secondo le stime più recenti nel mondo quasi la metà delle donne in età fertile, soffrono di sindrome premestruale, una condizione caratterizzata da sintomi che in alcuni casi possono peggiorare la qualità della vita. Compare nelle due settimane prima dell’arrivo del ciclo ed è dovuta alle variazioni degli ormoni femminili, estrogeni e progesterone. Si manifesta con nervosismo, irritabilità, sbalzi d’umore, mal di testa, seno gonfio e dolente e tanti altri disturbi che potrebbero essere contrastati in modo naturale con l’agnocasto. In un articolo pubblicato sul sito Popsugar Ashlee Sourapas, un’ostetrica inglese, ha raccontato di assumere questo rimedio naturale ogni giorno per alleviare i sintomi legati alla sindrome premestruale. Nell’intervista ha spiegato che l’agnocasto può aiutare naturalmente a bilanciare gli ormoni regolando la ghiandola dell’ipofisi e allo stesso tempo, agisce sui recettori degli oppioidi, contribuendo ad alleviare il dolore e gli altri tipici del periodo preciclo, tra cui gli sbalzi d’umore. Ma è davvero così? Per fare chiarezza sui benefici di questo rimedio naturale abbiamo approfondito la questione.