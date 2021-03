“Adesso vi faccio entrare nella pat***” Isola dei famosi | la gaffe di Ilary Blasi | “Ho rovinato tutto!”

(Di martedì 16 marzo 2021) È iniziata davvero col botto l’attesissima nuova edizione de L’deiche ha aperto i battenti su Canale 5 il 15 marzo 2021. Per la prima volta al timone del noto surviving game c’è la conduttrice. Quest’ultima si è lasciata andare a unaprima di aprire il collegamento con l’inviato Massimiliano Rosolino. La moglie di Francesco Totti nel presentare la Playa Palapa si è trovata in una situazione piuttosto imbarazzante, per aver pronunciato in modo sbagliato una parola: “Questa sera vipat**a”. Nel corso del primo debutto de L’dei, la conduttricenon è riuscita a trattenere le risate dopo aver fatto una vera e ...

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - renatobrunetta : Sono il ministro del lavoro pubblico, adesso lo faccio nuovamente dopo la pandemia, che sta rischiando di distrugge… - andreascan76 : RT @enricoruggeri: Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche ore dop… - PaoloMostarda : RT @enricoruggeri: Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche ore dop… - blumenf : RT @enricoruggeri: Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche ore dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso faccio

Caffeina Magazine

... sapendo che tutti gli pseudo - dirigenti la ripeteranno a pappagallo, come fannocon "2050". Gliquindi gli auguri con l'auspicio che imprima al #PD la stessa visione orientata al ...... ma la situazione si fa più "hot" quando Ilary Blasi nel presentare la palapa fa una gaffe: "... Infine è la volta di Elisa Isoardi che prima di tuffarsi dice: "sono felicissima e locol ...L’avevano definita «tutto sommato una mattinata tranquilla». Alla luce dello stop precauzionale e temporaneo imposto poche ore dopo da Aifa, quella di ieri resterà una giornata particolare almeno per ...Cittadini in fila per ricevere la dose rimandati all’improvviso a casa. Molti accorrono per avere spiegazioni ma gli uffici ormai sono chiusi ...