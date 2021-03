Addio ad Armando De Stefano | il pittore dei Marat e degli eroi della Rivoluzione Napoletana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 marzo 2021) E’ morto a Napoli ilDe, 94 anni. Nato nel 1926, l’artista aveva studiato al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti col maestro Emilio Notte. Docente prima all’Artistico (di cui era stato vicedirettore), vinse poi il concorso per insegnare pittura , nell’Accademia dove ha lavorato dal 1950 al 1992. Artista figurativo, aveva creato con altri colleghi il Gruppo Sud nel 1947; successivamente aveva fatto parte del movimento realista italiano con Guttuso, Zigaina, Vespignani, Francese, Attardi, tra gli altri. Tra la fineanni Cinquanta e gli inizi dei Sessanta aveva aperto il suo linguaggio ad una nuova concezione delle forme in cui figurazione e astrazione si fondevano; per poi tornare all’inizioanni Settanta ad una figurazione matura ispirata soprattutto a ...