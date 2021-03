Addio a Bruno Tinti | magistrato e fondatore del Fatto Quotidiano | aveva 78 anni

(Di martedì 16 marzo 2021). L’ex, tra i fondatori del, si è spento all’età di 78. Da qualche giorno era ricoverato in un ospedale di Torino.tra il 1967 e il 2008, in seguito si è scritto all’ordine degli avvocati di Roma. Entrato in magistratura a 25, diventa giudice istruttore e sostituto procuratore a Torino. Poi ha guidato l’ufficio inquirente di Ivrea ed è quindi diventato procuratore aggiunto nel capoluogo piemontese. Esperto di reati tributari, societari e fallimentari, si è occupato delle indagini sul caso Telekom Serbia ed è stato uno dei primi magistrati italiani a specializzarsi in informatica giudiziaria. Autore di un manuale di diritto penale tributario (Contravvenzioni e delitti ...

