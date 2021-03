Achille in radio con il nuovo brano “Mai più”

(Di martedì 16 marzo 2021) “Mai più” è ilsingolo di: ilè disponibile in rotazionefonica e online su tutte le piattaforme digitali Disponibile in rotazionefonica “Mai più”, ilsingolo di, già sulle piattaforme digitali dal 23 febbraio. Mai più è unautobiografico, parla di tutti gli errori fatti dall’artista e della vita… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

radio41it : - RainbowItalia : #OraInOnda ? Solo noi ? Achille Lauro ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - marcell16895275 : RT @GianTressoldi: @Antonel15773761 @Alessandra1605 @a_meluzzi @gustinicchi @claudio_2022 @marcell16895275 @sabrina__sf @sabrimaggioni @ALF… - ALFO100897 : RT @GianTressoldi: @Antonel15773761 @Alessandra1605 @a_meluzzi @gustinicchi @claudio_2022 @marcell16895275 @sabrina__sf @sabrimaggioni @ALF… - claudio_2022 : RT @GianTressoldi: @Antonel15773761 @Alessandra1605 @a_meluzzi @gustinicchi @claudio_2022 @marcell16895275 @sabrina__sf @sabrimaggioni @ALF… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille radio

Tornando ai singoli , invece,Lauro festeggia il doppio Platino per ' Bam bam twist ', che ha cantato in qualità di ospite fisso al Festival di Sanremo 2021 . ' Venere e Marte ' di Takagi & ......indietro la sensazione è che ti New Zealand che ha vinto con un altro minuto di distacco stia trovando il passo giusto a suo agio anche con il vento leggerissimo che doveva stretto tallone d'...Esibizioni che hanno leso la sensibilità e il credo di . sul palco dell'Ariston si è raggiunto un livello di dissacrazione, die di vilipendio della fede cattolica davvero Dure accuse per Achille Lauro ...Sarà davvero il suo ultimo disco? Oggi Achille Lauro ha condiviso con il proprio pubblico un ulteriore importante particolare: la tracklist del nuovo album "Lauro", in uscita il 16 aprile. Come si evi ...