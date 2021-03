Acer Chromebook 514, il laptop che sorprende (Di martedì 16 marzo 2021) Leggero ma robusto, tastiera reattiva, schermo luminoso e nitido, batteria da 10 ore e sistema operativo del gigante di Mountain View. La soluzione ideale per chi vuole un dispositivo che fa tutto a un prezzo molto interessante Leggi su repubblica (Di martedì 16 marzo 2021) Leggero ma robusto, tastiera reattiva, schermo luminoso e nitido, batteria da 10 ore e sistema operativo del gigante di Mountain View. La soluzione ideale per chi vuole un dispositivo che fa tutto a un prezzo molto interessante

10 anni di Chromebook, una pazza idea che oggi raccoglie consensi ...Google e i suoi partner festeggiano il decimo compleanno dei Chromebook . Era il 2010, quando un anno prima del debutto commerciale nacque il programma pilota CR - 48, un assaggio di quello che Acer ...

Acer Chromebook 514, il laptop che sorprende La Repubblica MediaWorld XDays, fino a 500 Euro in meno su diversi computer portatili In occasione degli XDays di MediaWorld potrete trovare diversi computer portatili in offerta, con cali di prezzo fino a 500 Euro in meno.

Google e i suoi partner festeggiano il decimo compleanno dei Chromebook. Era il 2010, quando un anno prima del debutto commerciale nacque il programma pilota CR - 48, un assaggio di quello che Acer...In occasione degli XDays di MediaWorld potrete trovare diversi computer portatili in offerta, con cali di prezzo fino a 500 Euro in meno.