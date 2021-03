A ricordare e riveder le stelle: Liberai e Biblioteca Astense Giorgio Faletti ricordano le vittime innocenti delle mafie (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno (20 - 21 marzo), il Coordinamento Provinciale Libera Asti e la Biblioteca Astense Giorgio Faletti propongono la lettura completa dei nomi ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno (20 - 21 marzo), il Coordinamento Provinciale Libera Asti e lapropongono la lettura completa dei nomi ...

Advertising

RaiperilSociale : 'A ricordare e riveder le stelle' è lo slogan di @libera_annclm per la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impe… - VitaInnamorato : RT @RaiperilSociale: 'A ricordare e riveder le stelle' è lo slogan scelto da @libera_annclm per questo 21 marzo, uno slogan composito, che… - RosyR62 : RT @RaiperilSociale: 'A ricordare e riveder le stelle' è lo slogan scelto da @libera_annclm per questo 21 marzo, uno slogan composito, che… - Criciuzza : RT @RaiperilSociale: 'A ricordare e riveder le stelle' è lo slogan scelto da @libera_annclm per questo 21 marzo, uno slogan composito, che… - lorenz_frigerio : RT @RaiperilSociale: 'A ricordare e riveder le stelle' è lo slogan scelto da @libera_annclm per questo 21 marzo, uno slogan composito, che… -