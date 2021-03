A Moncalieri i Punti Acqua Smat funzionano con il Pos

(Di martedì 16 marzo 2021) Arriva il funzionamento con il Pos per i duedi, in Piazza D’Alleo – Borgata Santa Maria e Piazza Fontana – Borgata Moriondo. Dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita l’frizzante dal 13 marzo è a pagamento, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Mentre resta gratuito il prelievo per l’naturale, a temperatura ambiente o refrigerata. Per quanto riguarda i pagamenti si potrà procedere con il Pos, attraverso la propria carta di pagamento, bancaria o postale. Le carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less”. Al primo utilizzo sarà necessario effettuare una ricarica di 5 euro, che formerà un borsellino virtuale abbinato alla carta utilizzata. Ad ogni ...

