A Milano è nato il super circolo Pd dei riformisti (Di martedì 16 marzo 2021) «Cari amici della Pallacorda, siamo felici di comunicarvi che da oggi il nostro circolo si fonderà con il circolo Pd Meriti & Bisogni». Esordisce così il messaggio pubblicato sulla pagina social del circolo milanese della Pallacorda a firma di Gioele Leone, il segretario della divisione. «Il progetto avrà il supporto dei Circoli Pd EconDem e Tombon che, pur nella loro autonomia, stabiliranno la loro sede presso il circolo della Pallacorda». Nella scia dell’insediamento al Nazareno di Enrico Letta come nuovo segretario generale del Partito democratico, a Milano si assiste a una fusione del centrosinistra. Il circolo della Pallacorda, laboratorio d’idee liberal-riformiste, si unirà al circolo Meriti e Bisogni (fondato da Sergio Scalpelli). Mentre altre due sezioni ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) «Cari amici della Pallacorda, siamo felici di comunicarvi che da oggi il nostrosi fonderà con ilPd Meriti & Bisogni». Esordisce così il messaggio pubblicato sulla pagina social delmilanese della Pallacorda a firma di Gioele Leone, il segretario della divisione. «Il progetto avrà il supporto dei Circoli Pd EconDem e Tombon che, pur nella loro autonomia, stabiliranno la loro sede presso ildella Pallacorda». Nella scia dell’insediamento al Nazareno di Enrico Letta come nuovo segretario generale del Partito democratico, asi assiste a una fusione del centrosinistra. Ildella Pallacorda, laboratorio d’idee liberal-riformiste, si unirà alMeriti e Bisogni (fondato da Sergio Scalpelli). Mentre altre due sezioni ...

