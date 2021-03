A febbraio in aumento i prestiti bancari a imprese e famiglie (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. Lo rende noto l’Abi nel rapporto mensile, che contiene le stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 isono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. Lo rende noto l’Abi nel rapporto mensile, che contiene le stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a(calcolati includendo icartolarizzati e al netto delle

Ultime Notizie dalla rete : febbraio aumento Auto e tech sostengono l'Europa. A Milano (+0,5%) si scommette sul risiko bancario Confermata anche la crescita per il secondo mese consecutivo dei prezzi in Italia: l'inflazione a febbraio infatti ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +...

A febbraio in aumento i prestiti bancari a imprese e famiglie L'aumento è del 2,2% per i prestiti alle famiglie. A febbraio 2021 i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono su livelli particolarmente bassi, sui minimi storici, e ...

Vaccino Sputnik V, "l'Italia potrebbe produrre 10 milioni di dosi al mese" L'Italia potrebbe cominciare a produrre 10 milioni di dosi al mese del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 entro maggio. L'articolo Vaccino Sputnik V, "l'Italia potrebbe produrre 10 milioni di ...

A febbraio in aumento i prestiti bancari a imprese e famiglie ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. Lo rende noto l’Abi nel rapporto mensile, che contiene le stime basate sui dati ...

