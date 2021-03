95esimo anniversario processo farsa a Matteotti al tribunale di Chieti

(Di martedì 16 marzo 2021)- "Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me." Nella giornata di oggi 16/03/2021, una modesta delegazione dei Giovani Democratici Provincia di, del Pd, della Sinistra, di ArticoloUnoe dell'ANPI sez., si è recata simbolicamente presso il Belvedere "Ettore Troilo" (Villa Comunale di) "per depositare una corona di garofani rossi in ricordo di Giacomo, ucciso per mano fascista, in occasione deldelsvoltosi presso ilditra il 16 ed il 24 Marzo 1926". " Vogliamo ricordare quell'uomo che ebbe il coraggio di denunciare in parlamento i ...

