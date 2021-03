10 dolci per festeggiare la Giornata mondiale delle torte, o almeno una delle tante (Di martedì 16 marzo 2021) Fin da bambini siamo stati abituati a familiarizzare con le torte. Alle elementari la maestra di matematica insegnava le frazioni con le “fette” per suddividere un intero in parti. Poi, siamo passati a rappresentare concetti economici e statistici con i cosiddetti grafici a torta. C’è chi come Dinara Kasko, talentuosa pasticcera con una laurea in Architettura, ha addirittura usato teoremi matematici per gli stampi delle sue torte; oppure chi come Christopher Budd, professore di matematica applicata all’Università di Bath in Inghilterra, ha esposto il proprio metodo scientifico per tagliare una torta in fette perfette. Meno rigoroso appare, invece, l’almanacco gastronomico in cui sono state individuate più ricorrenze dedicate a questa tipologia di dolce, generalmente di forma tonda. Per evitare fraintendimenti chiariamo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) Fin da bambini siamo stati abituati a familiarizzare con le. Alle elementari la maestra di matematica insegnava le frazioni con le “fette” per suddividere un intero in parti. Poi, siamo passati a rappresentare concetti economici e statistici con i cosiddetti grafici a torta. C’è chi come Dinara Kasko, talentuosa pasticcera con una laurea in Architettura, ha addirittura usato teoremi matematici per gli stampisue; oppure chi come Christopher Budd, professore di matematica applicata all’Università di Bath in Inghilterra, ha esposto il proprio metodo scientifico per tagliare una torta in fette perfette. Meno rigoroso appare, invece, l’almanacco gastronomico in cui sono state individuate più ricorrenze dedicate a questa tipologia di dolce, generalmente di forma tonda. Per evitare fraintendimenti chiariamo ...

Advertising

onesaraa : RT @cardiopatyna: “che per quegli occhi dolci posso solo stare male” - aleniggaz : RT @Dreaming_81: Semplici gesti quotidiani #possonoDiventare salvifici per la nostra serenità. Baci, carezze e parole dolci: ne abbiamo tut… - i_pittore : RT @Dreaming_81: Semplici gesti quotidiani #possonoDiventare salvifici per la nostra serenità. Baci, carezze e parole dolci: ne abbiamo tut… - sun_pl4 : RT @cardiopatyna: “che per quegli occhi dolci posso solo stare male” - _nw15_ : RT @Dreaming_81: Semplici gesti quotidiani #possonoDiventare salvifici per la nostra serenità. Baci, carezze e parole dolci: ne abbiamo tut… -