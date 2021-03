Zone economiche speciali. D’Amico spiega cosa manca nel Pnrr (Di lunedì 15 marzo 2021) Per dare un’efficace risposta alle esigenze di riforma del tema delle Zone economiche speciali (ZES) in Italia, potrebbe essere utile l’occasione offerta dalle modifiche che saranno apportate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), relativo al Next generation Eu, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2021. L’attuale Pnrr dedica scarso spazio alle Zes. L’unico riferimento è contenuto, nell’ambito della “Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, all’interno della seconda componente intitolata “Intermodalità e logistica integrata”, in cui è previsto un programma nazionale di investimenti diretto alla creazione di un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee e ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Per dare un’efficace risposta alle esigenze di riforma del tema delle(ZES) in Italia, potrebbe essere utile l’occasione offerta dalle modifiche che saranno apportate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (), relativo al Next generation Eu, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2021. L’attualededica scarso spazio alle Zes. L’unico riferimento è contenuto, nell’ambito della “Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, all’interno della seconda componente intitolata “Intermodalità e logistica integrata”, in cui è previsto un programma nazionale di investimenti diretto alla creazione di un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee e ...

