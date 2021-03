Zona Rossa, sosta libera per i residenti a Bergamo sugli stalli blu e proroga dei pass di sosta (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuove agevolazioni per la sosta in città in favore dei residenti a Bergamo: l’Amministrazione ha deciso infatti di riproporre alcune delle agevolazioni viabilistiche già attuate in passato nei periodi di limitazione agli spostamenti di livello alto. Nella situazione attuale, con la città inclusa nell’area Rossa che riguarda tutta la Lombardia, le misure previste sono le seguenti: È prorogata d’ufficio fino al 2 maggio 2021 la validità dei pass per residenti con data di scadenza compresa tra il 9 marzo 2021 e il 2 maggio 2021, onde evitare la necessità per i cittadini di recarsi agli sportelli per eventuali rinnovi; Ai residenti titolari di contrassegno di sosta nelle aree riservate ai ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuove agevolazioni per lain città in favore dei: l’Amministrazione ha deciso infatti di riproporre alcune delle agevolazioni viabilistiche già attuate inato nei periodi di limitazione agli spostamenti di livello alto. Nella situazione attuale, con la città inclusa nell’areache riguarda tutta la Lombardia, le misure previste sono le seguenti: Èta d’ufficio fino al 2 maggio 2021 la validità deipercon data di scadenza compresa tra il 9 marzo 2021 e il 2 maggio 2021, onde evitare la necessità per i cittadini di recarsi agli sportelli per eventuali rinnovi; Aititolari di contrassegno dinelle aree riservate ai ...

