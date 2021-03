Zona rossa regole: cosa cambia da oggi. Spostamenti, seconde case e sport (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi tutta l'Italia è solo in Zona rossa o arancione , con l'eccezione della Sardegna che invece resta in Zona bianca . Le regole previste dall'ultimo decreto legge di Draghi eliminano di fatto le ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Datutta l'Italia è solo ino arancione , con l'eccezione della Sardegna che invece resta inbianca . Lepreviste dall'ultimo decreto legge di Draghi eliminano di fatto le ...

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - zaiapresidente : ?????? VENETO ZONA ROSSA DA LUNEDI’, dopo l’ordinanza firmata dal ministro Speranza ieri sera. Le principali regole re… - Ftitty77Titty : @rsmiraculous @OrkprofTV Mari al telefono, pareti tappezzate di fotografie di Adrien. **(Siamo in zona rossa... ho tempo per scrivere) - RoxiscRosi : In zona rossa si possono raggiungere le seconde case anche se fuori dalla regione di appartenenza: quindi la Sardeg… -