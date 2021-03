Zona rossa, Petrarulo chiede lo stop della sosta a pagamento (Di lunedì 15 marzo 2021) Il consigliere comunale di Forza Italia Raffaele Petrarulo chiede che il Comune di Torino sospenda la sosta a pagamento visto il momento di emergenza e l’ingresso del Piemonte in Zona rossa. Petrarulo ha presentato una richiesta di comunicazioni urgenti per la Sindaca Chiara Appendino “per sapere il motivo per cui non si sia ancora provveduto ad emettere un’ordinanza che sospenda la sosta a pagamento per agevolare gli spostamenti in città di coloro che devono recarsi sul posto di lavoro e/o per impegni necessari e non deferibili, evitando così l’uso dei mezzi pubblici ormai dai più additati come una fonte di possibile contagio, in un momento di alta attenzione come questo” scrive il consigliere nel testo della sua ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 marzo 2021) Il consigliere comunale di Forza Italia Raffaeleche il Comune di Torino sospenda lavisto il momento di emergenza e l’ingresso del Piemonte inha presentato una richiesta di comunicazioni urgenti per la Sindaca Chiara Appendino “per sapere il motivo per cui non si sia ancora provveduto ad emettere un’ordinanza che sospenda laper agevolare gli spostamenti in città di coloro che devono recarsi sul posto di lavoro e/o per impegni necessari e non deferibili, evitando così l’uso dei mezzi pubblici ormai dai più additati come una fonte di possibile contagio, in un momento di alta attenzione come questo” scrive il consigliere nel testosua ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - RegioneER : #Coronavirus, da lunedì 15 MARZO tutta l'Emilia-Romagna in ZONA ROSSA. La decisione del Governo sulla base delle in… - Siijmo : oggi primo giorno di zona rossa e ovviamente fuori ci sono 40 gradi - RobertoTerenzi1 : @lucabattanta Il problema è che senza aiuti sostanziali all'economia il Paese non ripartirà, non si può essere da m… -