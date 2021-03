Zona rossa, nuovo decreto Covid: la mappa, tutte le regole e le restrizioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo 2021 l’Italia sarà dipinta di rosso e arancione: più della metà delle regioni si risveglierà in Zona rossa. Questo è stato stabilito in base all’analisi della situazione epidemiologica e dell’indice Rt, ormai allarmante e in costante crescita. Le altre Regioni che si trovavano in Zona gialla diventeranno automaticamente arancioni per effetto del nuovo decreto legge Covid, che ha eliminato la Zona gialla, mentre la Sardegna resta in area bianca. Covid: 11 regioni rosse e 9 arancioni: il cambio colore da lunedì 15 marzo Dunque, a seguito delle Ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza del 13 marzo, le regioni che attualmente si trovano in Zona rossa sono le seguenti: Provincia autonoma di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo 2021 l’Italia sarà dipinta di rosso e arancione: più della metà delle regioni si risveglierà in. Questo è stato stabilito in base all’analisi della situazione epidemiologica e dell’indice Rt, ormai allarmante e in costante crescita. Le altre Regioni che si trovavano ingialla diventeranno automaticamente arancioni per effetto dellegge, che ha eliminato lagialla, mentre la Sardegna resta in area bianca.: 11 regioni rosse e 9 arancioni: il cambio colore da lunedì 15 marzo Dunque, a seguito delle Ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza del 13 marzo, le regioni che attualmente si trovano insono le seguenti: Provincia autonoma di ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - chiamamiLuna : Zona rossa. Grandine. Oggi pomeriggio Dad con nipote di 3 anni e le sue maestre. E siamo solo a lunedì. - xhisdimples : Oggi lezione dal balcone perché questo sole che spacca le pietre non può essere sprecato. Saluti dalla zona rossa… -