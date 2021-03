Zona rossa nel Lazio, tutte le regole e i divieti: cosa si può fare da oggi (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi scatta la Zona rossa nel Lazio e con questo scattano restrizioni più severe per contenere la diffusione del Covid-19. In tutti questi mesi il territorio romano è riuscito a restare in Zona gialla ma, visto l’andamento dei contagi, la Regione è stata costretta a emanare restrizioni più dure. Si ritorna, quindi, a vivere un lockdown simile a quello vissuto un anno fa. Zona rossa, cosa si può fare e cosa no: regole e divieti Da oggi ritorna l’autocertificazione che servirà per giustificare i nostri spostamenti. Ricordiamo che in Zona rossa è vietato qualsiasi tipo di spostamento anche nel proprio comune, in altri e in ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Dascatta lanele con questo scattano restrizioni più severe per contenere la diffusione del Covid-19. In tutti questi mesi il territorio romano è riuscito a restare ingialla ma, visto l’andamento dei contagi, la Regione è stata costretta a emanare restrizioni più dure. Si ritorna, quindi, a vivere un lockdown simile a quello vissuto un anno fa.si puòno:Daritorna l’autocertificazione che servirà per giustificare i nostri spostamenti. Ricordiamo che inè vietato qualsiasi tipo di spostamento anche nel proprio comune, in altri e in ...

