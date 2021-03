Zona rossa e arancione: tutte le regole per spostamenti, scuole, sport, bar e ristoranti (Di lunedì 15 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile scattano le nuove regole per abbassare la curva dei contagi da coronavirus. Vediamo le differenze tra le regole Zona rossa e arancione. Zone rosse e arancioni: spostamenti Da lunedì 15 marzo sono rosse 10 regioni più una provincia autonoma. Puglia, Campania, Molise, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friulio Venezia Giulia e Trento. Arancioni le restanti 8 regioni e una provincia autonoma: Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria, Valle D’Aosta e Bolzano. Solo la Sardegna è in Zona bianca. Il coprifuoco resta in vigore dalle 22 alle 5 e c’è bisogno dell’autocertificazione per giustificare gli spostamenti. In Zona arancione ci ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile scattano le nuoveper abbassare la curva dei contagi da coronavirus. Vediamo le differenze tra le. Zone rosse e arancioni:Da lunedì 15 marzo sono rosse 10 regioni più una provincia autonoma. Puglia, Campania, Molise, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friulio Venezia Giulia e Trento. Arancioni le restanti 8 regioni e una provincia autonoma: Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria, Valle D’Aosta e Bolzano. Solo la Sardegna è inbianca. Il coprifuoco resta in vigore dalle 22 alle 5 e c’è bisogno dell’autocertificazione per giustificare gli. Inci ...

