Zona rossa e arancione nuovo decreto: cosa posso fare oggi? Amici, spostamenti, sport e bar (Di lunedì 15 marzo 2021) ECCO cosa SI PUÒ fare E cosa NO IN Zona rossaSi possono andare a trovare i familiari?No. Con l?autocertificazione si possono andare ad aiutare solo persone non... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021) ECCOSI PUÒNO INSino andare a trovare i familiari?No. Con l?autocertificazione sino andare ad aiutare solo persone non...

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - RegioneER : #Coronavirus, da lunedì 15 MARZO tutta l'Emilia-Romagna in ZONA ROSSA. La decisione del Governo sulla base delle in… - MaggicaPolly : @PaoloLeChat ?? è zona rossa, ‘nnaggia! - TodoCambia7 : @Pandora1775 Rendi più piacevole anche un lunedì in zona rossa… dote rarissima! Se poi fossi così generosa da omaggiare anche in DM… -