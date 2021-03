Zona rossa e arancione, cosa si può fare e cosa no: le FAQ del Governo (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Dpcm 2 marzo 2021 il Governo Draghi ha disposto l’applicazione di nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid, anche in vista della Pasqua e della Pasquetta. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile 2021, e cioè nella vigilia di Pasqua e nei giorni di Pasqua e Pasquetta, su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse, con la sola eccezione delle zone bianche. Il Governo ha pubblicato le Faq con le domande e risposte più comuni su che cosa si può fare e che cosa è vietato e, soprattutto, su come ci si dovrà comportare a Pasqua. Si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Dpcm 2 marzo 2021 ilDraghi ha disposto l’applicazione di nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid, anche in vista della Pasqua e della Pasquetta. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile 2021, e cioè nella vigilia di Pasqua e nei giorni di Pasqua e Pasquetta, su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse, con la sola eccezione delle zone bianche. Ilha pubblicato le Faq con le domande e risposte più comuni su chesi puòe cheè vietato e, soprattutto, su come ci si dovrà comportare a Pasqua. Si ...

