Zona rossa (e arancione), come cambia di nuovo la nostra vita. Torna anche l’Autocertificazione (Di lunedì 15 marzo 2021) Zona rossa, ci risiamo. Per 10 Regioni si Torna in lockdown. Il giallo scompare del tutto dall’Italia e per le migliori viene sostituito dall’arancione. Si Torna in Zona rossa (o arancione) fino a dopo Pasqua (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images) Zona rossa, paura varianti I numeri (e le varianti soprattuto) condannano l’Italia a doversi difendere dalla terza ondata e le misure di Draghi Tornano ad essere più rigide. Saranno Zona rossa Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento. Saranno arancioni Abruzzo, Basilicata (da ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021), ci risiamo. Per 10 Regioni siin lockdown. Il giallo scompare del tutto dall’Italia e per le migliori viene sostituito dall’. Siin(o) fino a dopo Pasqua (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images), paura varianti I numeri (e le varianti soprattuto) condannano l’Italia a doversi difendere dalla terza ondata e le misure di Draghino ad essere più rigide. SarannoCampania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento. Saranno arancioni Abruzzo, Basilicata (da ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - Adnkronos : #Lombardia #zonarossa, folla in centro e sui Navigli a Milano - FratellidItalia : RT @FratellidItalia: ?? Siamo di nuovo al punto di partenza?? ?? Link: - FredMosby_ : Zona rossa il tempo fuori -