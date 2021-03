Zona rossa, Diana del Bufalo: “Mi sono rotta il caz*o, violerò il Dpcm”. Scoppia la polemica (Di lunedì 15 marzo 2021) Diana Del Bufalo ha pubblicato una Instagram Story nella quale, con il suo solito fare ironico e scherzoso, ha esclamato: “Mi sono rotta il caz*o di vivere questa vita a metà, con tutte queste restrizioni! Farò come al solito, violerò il Dpcm!“. L’attrice e cantante romana è stata sommersa di critiche da parte di molti utenti, tanto che successivamente ha puntualizzato: “Se non siete disposti a scherzare e ad alleggerire la vita, defollowatemi perchè io sono così!”, ha scritto su Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)Delha pubblicato una Instagram Story nella quale, con il suo solito fare ironico e scherzoso, ha esclamato: “Miildi vivere questa vita a metà, con tutte queste restrizioni! Farò come al solito,il!“. L’attrice e cantante romana è stata sommersa di critiche da parte di molti utenti, tanto che successivamente ha puntualizzato: “Se non siete disposti a scherzare e ad alleggerire la vita, defollowatemi perchè iocosì!”, ha scritto su Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

